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بتبرع فاعلي خير بقطر

التنمية: توزيع كراسي متحركة لذوي إعاقة بغزة

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:07

ورة تعبيرية
ورة تعبيرية

غزة - الرأي

 قال مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية، إن الإدارة قامت بتوفير سكوترات كهربائية على مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى في قطاع غزة بتبرع كريم من فاعلات خير في دولة قطر.

وشدد خلال حديث لإذاعة الرأي، على أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من المجتمع يتطلب منا كل رعاية واهتمام ومسئولية ، ووزارة التنمية الاجتماعية توليهم اهتماما خاصا وتحاول أن تقدم لهم كل الاحتياجات خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضح أن توزيع الكراسي المتحركة تمت بالمشاركة مع مؤسسة السمع والبصر للتأهيل المجتمعي، وبلغت 9 كراسي كهربائية، وفروا له الدعم اللازم، وتم شراء الكراسي وتوزيعها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف: يوجد لدينا برنامج محوسب مشترك، وزودت به المؤسسات الأهلية، لكي تقوم بوضع الحاجات الاساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء نسب دقيقة عن أعدادهم ونسبهم ونوعية الإعاقة، لتقديم خدمة أفضل لهم.

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