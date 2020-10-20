رونالدو يقصف أرسنال من نص الملعب في دوري أبطال أوروبا

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع، "جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واحدًا من أفضل الأهداف في مسيرته مع مانشستر يونايتج والذى جاء فى شباك أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2008-09، وهي المباراة التي انتهت 3-1 للشياطين الحمر.

حصل مانشستر يونايتد على ركلة حرة مباشرة ولكن الكرة كانت من مسافة بعيدة وأعتقد الجميع أن رونالدو سيسدد الكرة عرضية في منطقة الجزاء على رؤوس المهاجمين، ولكن الدون البرتغالي فاجئ الجميع بتسديدة صاروخية فى الشباك مباشرة لم يستطع مانويل ألمونيا حارس الجانرز في التعامل معها.

تأهل مانشستر يونايتد بمجموع المباراتين 4-1 إلى النهائي، ولكنه اصطدم ببرشلونة الذى أطاح به من خلال الفوز عليه 2-0 ليحصل البارسا على لقب دوري أبطال أوروبا في أزهى عصوره تحت قيادة بيب جوارديولا.