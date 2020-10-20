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تشيلسي يفتتح مشواره في دورى أبطال أوروبا بمواجهة صعبة ضد إشبيلية

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:08

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يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج، بقمة مباريات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أيضًا كراسنودار الروسي ورين الفرنسي، ويدخل البلوز بقيادة فرانك لامبارد تحد جديد بحثًا عن الانتصار وسط تراجع النتائج على الرغم من التعاقدات الكثيرة التي قام بها هذا الصيف في جميع الخطوط وبلغت قيمتها 242 مليون يورو بدءا من الحارس السنغالي إدوار مندي مرورا بالمدافعين بن تشيلويل والبرازيلي تياجو سيلفا ولاعبي خط الوسط المغربي حكيم زياش والألماني كاي هافيرتس وصولا الى مواطن الأخير المهاجم تيمو فيرنر.

تشيلسي ضد إشبيلية

وسيكون بإمكان تشيلسي الاستعانة اليوم بخدمات كريستيان بوليشيتش والمغربي حكيم زياش بعد تعافيهما من الإصابة، حيث خاض الأول 87 دقيقة من المباراة ضد ساوثهامبتون، فيما لعب الثاني دقائقها الـ20 الأخيرة.

ويعانى تشيلسي من أزمة دفاعية بعدما اهتزت شباكه تسع مرات في المباريات الخمس التي خاضها حتى الان وآخرها ثلاثية من ساوثهامبتون المتواضع في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نعانى من استقبال الكثير من الأهداف في الدوري ولا أعرف سبب ذلك. ربما الاستعدادات غير الكافية قبل بداية الموسم وقلة وقت العمل تلعب دورا في ذلك. لكن علينا أن نتحسن في المجال الدفاعي".

ويدخل إشبيلية مباراة اليوم بقيادة جولين لوبيتيجي بحثا عن الفوز وأكد المدير الفني للفريق أن فريقه يجب أن يكون له دور كبير في النسخة الحالية من دوري الأبطال، مذكرا في الوقت ذاته بكلمات فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، التي قال فيها إن الفريق الأندلسي حصل على فترة راحة أقل قبل بداية الموسم الجاري.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي: "لم نقم بفترة إعداد طبيعية قبل الموسم. التركيز على هذا الأمر لن يفيد. علينا محاولة التأقلم والبحث عن أفضل الحلول. نعم حصلنا على فترة راحة أقل، ولكن الطموح هو ما سيساعدنا على التأقلم على هذا الوضع الجديد".

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