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الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة يكرّم الحكام المشاركين بدراسات صقل الحكام

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:11

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غزة-الرأي

كرم الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية حكامه المشاركين في دورة دراسات صقل الحكام الفلسطينيين، والتي أقامها مركز البحرين الدولي لتطوير الكرة الطائرة، بتنظيم الاتحاد البحريني للعبة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للكرة الطائرة، بالنظام الإلكتروني المرئي عن بعد. 

وقدم عبد السلام هنية، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، مكافأة مالية تحفيزية، لحكام المحافظات الجنوبية الذين شاركوا في الدراسة، رفقة أعضاء الاتحاد ورؤساء اللجان العاملة، والذين بلغ عددهم (٢٣) حكماً، والتي تمت خلال الرابع من أكتوبر حتى السابع منه، وحاضر فيها السيد جعفر إبراهيم، عضو لجنة الحكام البحرينيين، واعتمدت من السيد علي بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة. 

يذكر أن عدد الحكام المشاركين على مستوى الوطن والشتات بلغ مجموعه (٥٢) حكماً، منهم حكمتان من المحافظات الجنوبية. 

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