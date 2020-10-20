هكذا سيتحول انستجرام لمنصة للتجارة الإلكترونية قريبا

يستعد انستجرام ليصبح متجرًا شاملاً للتجارة الإلكترونية والمحتوى، ففى الأسبوع الماضى، أعطى انستجرام المبدعين والعلامات التجارية القدرة على الإشارة للمنتجات الموجودة على IGTV باستخدام أزرار التسوق، التى تسمح للمستخدمين بشراء المنتجات داخل التطبيق مباشرةً من خلال انستجرام Checkout، والتى يطلق عليها اسم tags، وستقدم الشركة نفس الإمكانات إلى Reels، المنافسة لـ TikTokفى وقت لاحق من هذا العام.

بالنسبة للعلامات التجارية، فإن هذه المزايا توفر طريقة أكثر مباشرة لتسويق المنتجات للمستهلكين باستخدام مزايا الفيديو فى التطبيق، أما بالنسبة لمنشئى المحتوى، تفتح هذه المزايا طريقة جديدة للعمل مع العلامات التجارية وبيع منتجاتهم الخاصة، مثل البضائع، ففى سبتمبر، بدأ TikTok أيضًا فى اختبار التسوق داخل الفيديو، وهى أول محاولة لدعم التجارة الإلكترونية للتطبيق.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، قالت أنا أوبراين، إحدى الشخصيات المؤثرة فى الموضة وأسلوب الحياة مع أكثر من 500000 متابع على انستجرام وسبعة ملايين على TikTok: "أشعر أن tags هى خطوة فى الاتجاه الصحيح، فالشيء الأول الذى أسئل عنه فى كل أقوم بفيديو Reels هو من أين اشتريت ذلك؟".

وقالت سام هوانج، مؤثرة على انستجرام ولديه 66 ألف متابع: "أعتقد أنها فكرة رائعة حقًا، Reels هى طريقة تفاعلية أكثر من أى منشور ثابت"، وأوضحت على الرغم من عدم استخدامها لميزة Tags على منشوراتها الخاصة بعد، إلا أنها ستكون منفتحة لاختبارها إذا كانت العلامة التجارية مهتمة.

وقد أدخل انستجرام سلسلة من التحديثات الجديدة فى عام 2020 التى وسعت مزايا التجارة الإلكترونية الخاصة به، بما فى ذلك إضافة واجهات المتاجر الافتراضية، والسماح للمبدعين ببيع منتجاتهم الخاصة، والتسوق على انستجرام Live.

لكن مزايا التسوق لا تزال محدودة، إذ يمكن لمنشئى المحتوى فقط استخدام Tags بمجرد الموافقة عليها من قبل العلامة التجارية، وإذا سجلت العلامة التجارية نفسها فى انستجرام Checkout (منصة التجارة الإلكترونية داخل التطبيق التى تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة).

وأوضحت أوبراين: "إذا أردت عرض نشاط تجارى صغير، يمكننى وضع علامة على [حسابهم] ، لكن المستخدمين لن يتمكنوا من شراء هذه القطع".

يمكن أن تظهر Tags على انستجرام كعلامات داخل الصورة أو زر منتج فى شريحة قصة توجه المستخدمين إلى انستجرام Checkout، أما فى IGTV ، يظهر زر التسوق أسفل الفيديو مع مجموعة من كل منتج مذكور، والتى يمكن للمستخدمين الضغط عليها وشرائها دون مغادرة التطبيق.

قبل أن يقدم انستجرام مزايا التسوق الخاصة به، كانت الطريقة الوحيدة لتوجيه المستخدمين إلى المنتجات من العلامات التجارية هى من خلال الروابط، والتى غالبًا ما يتم إعدادها كروابط تابعة ترسل المستخدمين إلى موقع ويب أو تطبيق منفصل، فالروابط التابعة هى وسيلة للمبدعين لكسب المال من خلال المبيعات وعادة ما يكسبون ما بين 1٪ و 20٪ كعمولة.

غالبًا ما توجد هذه الروابط فى قصص انستجرام أو Reels، ولكن لا يمكن استخدامها فى التسميات التوضيحية على الصور أو مقاطع الفيديو، وقد يقوم بعض منشئى المحتوى بتضمين رابط تابع مختصر فى تعليق على منشور أو فيديو Reel، لكن الرابط لا يعمل فى التطبيق.

على عكس الروابط التابعة، لا تقدم Tags فى انستجرام عمولة للمبدعين، ومع ذلك، فإن انستجرام يستكشف كيف يمكنه توسيع مزايا التسويق بالعمولة على التطبيق، حسبما قال رئيس انستجرام Adam Mosseri مؤخرًا.