كيف يمكنك حفظ المقاطع الصوتية على انستجرام Reels ؟

كشفت انستجرام خلال الفترة الماضية عن العديد من التحديثات لميزة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة Reels، منها إمكانية حفظ المقاطع الصوتية بسهولة، ومشاركة صفحات الصوت عبر الرسائل الخاصة، وكذلك التصفح عبرأقسام جديدة مثل For You و Trendingوهى تحديثات تهدف من خلالها منحك المزيد من الخيارات لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة.

إليك كيفية حفظ المقاطع الصوتية فى انستجرام Reels بسهولة:



بدايةً، ستجد جميع المقاطع الصوتية الموجودة فى مقاطع فيديو انستجرام Reels الآن ضمن علامة تبويب Trending التى تحتوى على مقاطع الفيديو التى تحظى بشعبية فى الوقت الحالى، وعلامة تبويب من أجلك For You التى تحتوى على المقاطع المشابهة للمقاطع التى شاهدتها سابقًا.

وإذا أردت حفظ المقاطع الصوتية الموجودة فى مقاطع فيديو انستجرام Reels، فما عليك سوى أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو للعثورعلى المقطع الصوتى الذى تريده، حيث لا تتوفر – حتى الآن – طريقة محددة للبحث، ولكن لتسهيل الأمر وإيجاد المقاطع التى تبحث عنها بسرعة وسهولة قم بالانتقال إلى علامة التبويب استكشاف Discovery .

وأثناء مشاهدة مقاطع الفيديو إذا وجدت ملفًا صوتيًا نال استحسانك – سواء كانت أغنية أو مقطوعة موسيقية – فقط اضغط على عنوان الملف الصوتى الموجود فى الجزء السفلى أسفل اسم المستخدم، وسيتم فتح صفحة جديدة حيث يمكنك رؤية كل مقاطع الفيديو التى تستخدم هذا الملف الصوتى المحدد.

إذا كنت ترغب فى مشاركة هذه الصفحة، فيمكنك القيام بذلك باستخدام رمز إرسال Send فى الجزء الأعلى من الشاشة، حيث ستظهر لك قائمة بأصدقائك ومتابعيك الذين يمكنك إرسال الصفحة إليهم فى رسالة مباشرة.

كما يمكنك أيضًا حفظ الملف الصوتى للرجوع إليه لاحقًا وذلك من خلال الضغط على رمز علامة الكتاب، وإذا كنت تريد استخدام المقطع الصوتى على الفور، فاضغط على زر استخدام الصوت Use Audio فى الجزء السفلى من الشاشة.