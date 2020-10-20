الزراعة تكثف الرقابة على معاصر زيت الزيتون

غزة-الرأي

كثفت الادارة العامة للارشاد والتنمية الريفية، بالتعاون مع لجنة المعاصر التابعة للوزارة، من الجولات التفقدية لمعاصر الزيتون في قطاع غزة.

وأوضح م.ناصر ديب مدير عام الارشاد، أن الوزارة كثفت من جهود المتابعة والرقابة على المعاصر منذ بدء موسم قطف الزيتون، للتاكد من سلامة الاجراءات والمعايير والشروط التي وضعتها الوزارة لضمان الجودة وانتاج زيت غذائي وصحي في آن واحد.

وثمن ديب جهود لجنة المعاصر والمشرفين الفنيين في المتابعة والاشراف الميداني، مشيدا بتعاون معظم أصحاب المعاصر والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات التي حددتها الوزارة، داعيا إلى مواصلة هذه الجهود المشتركة ما بين الوزارة والقطاع الخاص لانجاج موسم قطف وعصر الزيتون.

