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مباحث التموين تُغلق خمس معاصر زيتون مُخالفة

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:08

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أغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، خمس معاصر زيتون لمخالفتها قرار وزارة الزراعة حول موعد بدء العمل بها.

جاء ذلك، خلال جولات تفتيشية قامت بها مباحث التموين على المعاصر في قطاع غزة، منذ بدء موسم قطف الزيتون مطلع الشهر الجاري.

وتهدف الجولات للاطلاع على صحة إجراءات عصر الزيتون ومطابقتها لقرار وزارة الزراعة، ومدى التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية خلال عملهم.

بهذا الصدد، أوضح مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة المقدم أحمد قنيطة أن طواقم الدائرة نفذت منذ بدء موسم قطف الزيتون جولات ميدانية على أكثر من 40 معصرة زيت؛ لمتابعة الشروط الفنية اللازمة لعملها وضمان الحصول على إنتاج محلي بمواصفات ممتازة.

وأشار "قنيطة" إلى إغلاق 5 معاصر زيتون لمخالفتها قرار بدء العمل المحدد من قبل وزارة الزراعة، إضافة إلى إتلاف أكثر من 10 أطنان من الزيتون بسبب فسادها الظاهري.

ولفت إلى أنه تم تحرير التعهدات والإخطارات اللازمة بحق المخالفين للشروط الصحية والفنية.

وقال "قنيطة" إنه تم التأكيد على أصحاب المعاصر بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام والتجمعات في ظل تفشي جائحة كورونا، والتأكد من الإجراءات الصحية ونظافة المكان والآلات المستخدمة.

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