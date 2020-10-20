الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم فتى من الخليل

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بينهم فتى من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى وديع منذر الراعي (13 عاما) وجمال الجندي من مخيم العروب شمالا، وعبد الله ابو سنينة من مدينة الخليل.

وذكرت المصادر أن تلك القوات فتشت عددا من المنازل في المدينة، عرف من أصحابها: نجيب وسماح ادعيس، ومنزل أبو مصطفى الدميري، فيما نصبت عدة حواجز عسكرية على مدخل مخيم الفوار جنوبا، وجسر حلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.