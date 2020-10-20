وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يقرر العودة للروتين في غلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد مزارع الدجاج الحديثة وكالة الرأي الفلسطينية 99 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة تعافٍ في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي يوقف مصنع عصير عن العمل ويتلف750 كيلو جرام مواد غذائية وكالة الرأي الفلسطينية 18 حالة وفاة و1479 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يطردون المزارعين من أراضيهم شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية 86 يومًا على إضراب الأسير الأخرس رفضًا لاعتقاله الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تشرع بصيانة ترخيص خانيونس وتركب كاميرات مراقبة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من الخليل، وهم: الفتى وديع منذر الراعي (13 عاماً) وجمال الجندي من مخيم العروب شمالا، وعبد الله أبو سنينة من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسيرين المحررين هيثم مرعي شحادة (34 عاماً)، وسيف حفظي أبو لبدة (27 عاماً)، بعد مداهمة منزليهما بمخيم نور شمس شرق طولكرم.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة القدس المفتوحة سليمان خلف نواجعة (21 عاماً)، عقب دهم منزل ذويه وسط أريحا.

ومن القدس، اعتقلت القوات طفلا خلال محاولته دخول المسجد الأقصى عبر باب القطانين، وسط استنفار شرطة الاحتلال في المكان، بينما اعتقلت المصور المقدسي أحمد أبو صبيح من منزله في بلدة بيت حنينا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟