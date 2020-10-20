الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من الخليل، وهم: الفتى وديع منذر الراعي (13 عاماً) وجمال الجندي من مخيم العروب شمالا، وعبد الله أبو سنينة من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسيرين المحررين هيثم مرعي شحادة (34 عاماً)، وسيف حفظي أبو لبدة (27 عاماً)، بعد مداهمة منزليهما بمخيم نور شمس شرق طولكرم.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة القدس المفتوحة سليمان خلف نواجعة (21 عاماً)، عقب دهم منزل ذويه وسط أريحا.

ومن القدس، اعتقلت القوات طفلا خلال محاولته دخول المسجد الأقصى عبر باب القطانين، وسط استنفار شرطة الاحتلال في المكان، بينما اعتقلت المصور المقدسي أحمد أبو صبيح من منزله في بلدة بيت حنينا.