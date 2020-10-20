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الزراعة تتفقد مزارع الدجاج الحديثة جنوب القطاع

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:38

غزة - الرأي

أجرت وزارة الزراعة، جولة تفقدية على مزارع الدواجن الحديثة (المغلقة) جنوب قطاع غزة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الهام وفق أحدث طرق التربية.

وشملت الجولة مزرعتين في رفح وخان يونس، بحضور وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة وأنور الشاعر رئيس بلدية رفح.

وذكر القدرة، أن مثل هذه النماذج الحديثة في التربية تبعث على الاطمئنان بالنجاح، فهي تقلل تكلفة الانتاج ومن أعداد النفوق وتحسن جودة التربية.

وأشار إلى أن هذه المزارع تتميز بأنه يتم التحكم فيها بظروف الترببة من تهوية ودرجة حرارة ورطوبة، كما يتم استخدام فيها أحدث نظم الإضاءة الخاصة بالدجاج اللاحم، للحصول على أفضل معدل للنمو، فضلا عن تربية الدواجن في أقفاص متطابقة لتقليل  المساحة، والتخلص من المخلفات بشكل أتوماتيكي وسليم.
 

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