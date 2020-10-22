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الزراعة تغلق معصرة زيت زيتون في غزة

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:59

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن إغلاق أحد معاصر زيت الزيتون داخل مدينة غزة، وذلك بعد يوم وأحد فقط من إغلاق معصرة جنوب قطاع غزة.
وبررت الوزارة هذا الاغلاق، لعدم التزام وتطبيق أصحاب المعصرة للمعايير الفنية والشروط الصحية الخاصه بعصر الزيتون، علما أنه تم انذارهم واخطارهم بهذه المخالفات عدة مرات متتالية.
ويأتي هذا القرار باغلاق المعصرة المذكورة، في اطار متابعة تطبيق المعايير والشروط التي حددتها وزارة الزراعة لمعاصر الزيتون، و الخاصة بإجراءات السلامة والصحة والجودة أثناء عصر زيت الزيتون داخل المعاصر المنتشرة في قطاع غزة، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفين بالمطلق.
 

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