"الشباب والرياضة": صرف ٢١٦ ألف دولار لمستفيدي المنحة القطرية للزواج

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن صرف مبلغ (٢١٦) ألف دولار للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج ممن استكملوا الإجراءات وتقديم الأوراق الثبوتية بواقع (١٠٥) مستفيد، موزعة كدفعة أولى ودفعة ثانية حسب النظام المعمول به في خدمة المستفيدين وفق الإجراءات التي تم استكمالها من قبل المستفيد.

وأوضحت الوزارة أن طاقم صندوق دعم الشباب يواصل جهوده في خدمة الشباب المستفيدين لاستكمال أوراقهم الثبوتية، واستقبال من يحتاج للمساعدة والاستفسار وتقديم المشورة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وفق الشروط المعلنة وحسب الكشوفات المعتمدة ممن سجلوا إلكترونيا.

يذكر أنه مع تسليم الدفعة المقررة اليوم يصبح إجمالي المستفيدين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية (٢٥٣) مستفيدا، بمبلغ إجمالي حتى الٱن (٥٦٢) ألف دولار.

يشار إلى أن الوزارة حددت يوم (١٥) نوفمبر موعدا نهائيا لاستقبال الأوراق الثبوتية للحصول على المنحة ممن تم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنحة حسب الشروط المعلنة.