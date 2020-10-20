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وزارة الأسرى: الأسير ماهر الأخرس ثابت القرار ويرفض محاولات الالتفاف على اضرابة

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:21

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غزة-الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين فى غزة  أن الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) والمضرب عن الطعام منذ 86 يوماً ضد اعتقاله الإداري في مشفى كابلان"،أنه ثابت على قراره و يرفض كل محاولات المراوغة والالتفاف على إنهاء إضرابه عن الطعام فى ظروف صحية حرجة وصعبة للغاية.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها وزارة الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء  أمام مقر الوزارة، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية وفصائل العمل الوطني والإسلامي وأهالي الأسرى وأسرى محررون.

 وأوضح بهاء المدهون  وكيل وزارة الأسرى والمحررين، أن الأسير الأخرس يعاني من تدهور خطير وواضح على صحته، فهو الأن فى مرحلة الأشد خطرا على حياته، ورغم ذلك فهو مصمم على الاستمرار في إضرابه حتى يتم إنهاء اعتقاله الإداري،  حيث رفض كل محاولات المراوغة من قبل السجان مقابل تعليق إضرابه عن الطعام، وأصر على أن يكون إنهاء إضرابه مقابل الإفراج الفوري عنه.

وأضاف المدهون أن الوزارة قامت بمخاطبة العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية من أجل الاستجابة والتدخل للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس، والتخفيف من معاناته، والعمل والضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الأسير والافراج الفورى والعاجل عنه حتى يتم علاجه وتشخيص حالته الصحية فى المستشفيات الفلسطينية.

بدوره أكد القيادى فى حركة الجهاد الاسلامى أبو طارق المدلل فى كلمته نيابة عن كافة الفصائل الفلسطينية، على ضرورة أن يكون للمؤسسات الدولية وعلى رأسها مؤسسة الصليب الأحمر دور جاد وحاسم في صد هذه الجريمة النكراء التى ترتكب بحق الأسير ماهر الأخرس ، حيث أن قضيته تتصدر معاناة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وضرورة العمل الجاد والفوري من أجل إنهاء اعتقاله الادارى، معتبراً اعتقاله غير قانوني وغير شرعي.

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