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المباحث العامة تُواصل جولاتها على المرافق والمنشآت

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:23

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غزة-الرأي

تُواصل المباحث العامة في الشرطة جولاتها على المرافق العامة والمنشآت في قطاع غزة، لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في إطار مواجهة فيروس كورونا.

بدوره، أوضح مدير دائرة مباحث السياحة والآثار في المباحث العامة العقيد سمير العريني أنه تم تنفيذ 97 جولة ميدانية على المنشآت السياحية خلال الأيام الماضية؛ للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية.

وقال العقيد العريني: "إن الجولات شملت كلاً من المطاعم والشاليهات التي تم إعادة تشغيلها مؤخراً؛ لمتابعة التزامها بالشروط المقرة من قبل وزارتي الداخلية والسياحة، وعدم إقامة التجمعات أو الأفراح".

وأشار إلى أن مباحث السياحة تتابع المنتجعات والمقاهي، والشاليهات، والنوادي، والاستراحات الشاطئية، وأكشاك الكورنيش؛ للتأكد من التزامها ببروتوكول العمل وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وتعليمات وزارة الداخلية في ظل تفشي فيروس كورونا.

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