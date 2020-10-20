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لجنتي الداخلية والرقابة بالتشريعي تطلعان على مهام ومتطلبات المعمل الجنائي

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:39

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غزة-الرأي

التقت لجنتي الداخلية والأمن والرقابة وحقوق الإنسان وفداً من الشرطة ترأسه مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ورافقه مدير معمل الأدلة الجنائية ولفيف من قادة الشرطة، في اجتماع مشترك للجنتين.
وأوضح النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن أن اللقاء جرى على ضوء تقرير تقدمت به لجنة الرقابة وحقوق الإنسان حول عمل المعمل الجنائي وأوضاعه والتقارير الصادرة عنه.
وبين النائب أبو راس أن اللجنتين بحثتا مع وفد الشرطة آلية عمل المعمل الجنائي، واستيضاح طريقة العمل والمقومات الموجودة في المعمل، موضحاً أن اللجنتين ناقشتا مع وفد الشرطة بعض الملاحظات الواردة لها حول عمل المعمل.
وأكد النائب أبو راس على أنه جرى الاتفاق على زيارة لجنة الداخلية والأمن للمعمل للاطلاع عن كثب على عمل المعمل وأنشطته، واهم احتياجاته ومتطلباته.
وفي ذات الإطار، أشار النائب أبو راس إلى أن اللقاء شمل النيابة العامة حيث حضر كل من المستشارين محمد مراد ومؤنس حمودة، لبحث تعزيز العمل والتعاون بين النيابة العامة والمعمل الجنائي.
 

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