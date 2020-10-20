الزراعة تنظم جولات ميدانية للمزارعين المتضرره اراضيهم بالتجريف

غزة-الرأي

نظم مهندسو مديرية زراعةخانيونس، جولة ميدانية على المزارعين المتضررين في المناطق الشرقية،بعد قيام الاحتلال بتجريف اراضيهم الأسبوع الماضي

وخلال الجولة تم حصر الأضرار والخسائر التى اوقعها العدو في الاراضي الزراعية.

يذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي، جرفت الأسبوع الماضي أجزاء من أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وطالبت الزراعة المؤسسات الدولية و الحقوقية والمؤسسات الداعمة أن يكون لها دور في الضغط على الاحتلال بالتوقف عن ممارساته تجاه المزارعين.

كما طالبت بضرورة تقديم الدعم للمزارعين، وتعويضهم عن خسائرهم، خاصة بعد معاناتهم من جائحة كورونا وتأثيرها عليهم بالإضافة لممارسات الاحتلال المستمرة بحقهم.

وتتعرض الأراضي الزراعية الواقعة في المنطقة الشرقية للقطاع، للانتهاكات باستمرار، من خلال توغل جرافات الاحتلال الإسرائيلي وتجريفها، وإطلاق النار على المزارعين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

