بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ شبكة صرف صحي بالمدينه

غزة-الرأي

شرعت طواقم دائرة الأشغال العامة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ شبكة صرف صحي في أحد شوارع حي السطر الواقع شمال المدينة والذي يربط شارعي صلاح الدين مع جمال عبد الناصر، وذلك بالتعاون مع السكان المستفيدين من الشبكة.

وذكر المهندس المشرف على تنفيذ المشروع في البلدية كرم مطر أهمية المشروع الجاري تنفيذه والمتوقع من خلاله القضاء على المكاره الصحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الخط الفرعي للصرف الصحي ينفذ وفق المواصفات والمقاييس المعمول بها للمساعدة في تطوير خدمات الصرف الصحي بالمكان بعد ربطها على الخط الرئيس بالمنطقة.

وأوضح م. مطر أن المشروع يشمل تمديد خط صرف صحي بلاستيك "UPVC" بطول (70) متراً وقطر (200) ملم، مع توريد وتركيب عدد من المناهل الرئيسية بأقطار مختلفة والوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين، حيث سيتم الانتهاء من تلك الأعمال في غضون يومين تقريبًا.

وشكرت بلدية خان يونس تعاون الأهالي في تنفيذ المشروع ، مؤكدةً على أنها ماضية في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي معربة عن أملها أن تحظى الفترة المقبلة بتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في التخفيف من معاناة السكان.