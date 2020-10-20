الوظائف والعقود... ماذا قال رئيس ديوان الموظفين بشأنهما؟

غزة – الرأي:

قال رئيس ديوان الموظفين بغزة، "يوسف الكيالي"، "إن الديوان بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة الأوقاف لإتمام إجراءات توظيف 250 موظف سيكون جزء منها للموظفين الموجودين على نظام المقطوعة والبطالة".

وأكد الكيالي خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أنه تم اعتماد 1000 وظيفة لوزارة الصحة على نظام التشغيل الموقت بالاستفادة من قوائم الدور التي تم إجراء اختبارات لها.

وذكر أن إجراءات اعتماد الوظائف حسب الموازنة التي تُعتمد واعتمد المجلس التشريعي في موازنة عام 2020 حيث كان معتمد فيها 1320 وظيفة منها 500 لوزارة التربية والتعليم و 400 وظيفة للصحة والباقي لمختلف الوزارات.

وأشار الكيالي إلى أن مختلف الوظائف يتم اعتمادها ضمن دراسات دقيقة ويتم اعتمادها ضمن الموازنة العامة للعام القادم.

وأضاف "لقد اتخذنا جميع الإجراءات لتحقيق أقصى درجات العدالة والنزاهة للتنافس على الوظائف الحكومية".

فيما يتعلق بملف العقود تابع الكيالي، "الحكومة لجأت للعقود منذ العام 2014 لسد احتياجات الوزارات المختلفة وتم تثبيت 950 عقد في العام 2019 و 150 عقد في عام 2020 وسيتم تثبيت باقي موظفي العقود في السنوات القادمة".

ونوه إلى أنه في بداية العام تم الإعلان عن عدد من الوظائف وتقدم آلاف الخريجين لها وأجرينا اختبارات نظرية لمختلف الوظائف وتم استكمال الجزء الأكبر منها.