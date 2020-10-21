وكالة الرأي الفلسطينية صور: الاحتلال يغلق منزل الأسير "أبو بكر" بالأسمنت المسلح وكالة الرأي الفلسطينية تعادل مخيب للآمال لتشيلسي بدون أهداف مع أشبيلية وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يخطط لتعويض فان دايك بهدف ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية هازارد يخذل زيدان وريال مدريد للمرة الثامنة! وكالة الرأي الفلسطينية هل تحتفظون بالبيض في باب الثلّاجة… اليكم هذا الخبر! وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل" وكالة الرأي الفلسطينية تحذير.. هذا المشروب هو الأكثر سمية في متاجر البقالة وكالة الرأي الفلسطينية مكمل غذائي ضروري لزيادة مستويات الطاقة لديك ومنع التعب المستمر! وكالة الرأي الفلسطينية طريقة حذف رسائل واتساب ويب من الطرفين
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

شاشات مساعد جوجل الذكية تحصل على الوضع المظلم

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:12

شاشات مساعد جوجل الذكية تحصل على الوضع المظلم
شاشات مساعد جوجل الذكية تحصل على الوضع المظلم

تعمل جوجل على تحديث مظهر ووظائف البرنامج على شاشات العرض الذكية الخاصة بالمساعد، بدءًا من هذا الأسبوع، حيث سيتم تحديث شاشات العرض الذكية بتجربة الوضع المظلم، والقدرة على رؤية أحداث التقويم من أكثر من حساب جوجل.
 
وفقا لما ذكره موقع "the  verge"، فإن أكبر تغيير هو الشاشة الرئيسية الجديدة، المصممة لتوفير معلومات سياقية لك اعتمادًا على عاداتك والوقت من اليوم، فبدلاً من القائمة الأفقية التي لا نهاية لها من التمرير، يقسم جوجل الآن المعلومات إلى خمسة أقسام مميزة، وهى الوقت من اليوم، والتحكم في المنزل، والوسائط، والتواصل، والاكتشاف، يمكن الوصول إليها من علامات التبويب الموجودة أعلى الشاشة.
 
ستغير علامة التبويب "الوقت من اليوم" عنوانها اعتمادًا على الوقت الذي تنظر فيه إليها (صباح، أو بعد الظهر، أو مساء)، وستقدم بطاقات معلومات متنوعة تعتبرها جوجل مهمة بالنسبة لك في ذلك الوقت.
 
يمكن أن يتضمن ذلك مربعات قابلة للضغط لتشغيل الموسيقى وتقارير الأخبار والتحكم في أجهزة منزلية ذكية محددة وما إلى ذلك.
 
 تقول جوجل أن المربعات المعروضة على كل شاشة لها أحجام ديناميكية حسب أهميتها، وستحتوي صفحة الوسائط على مربعات أكبر لتضمين معلومات حول ما يتم تشغيله وعناصر التحكم الموجودة تحته.
 
كما أنه من مميز ات علامة تبويب الوسائط هي القدرة على رؤية ما يتم تشغيله على مكبرات الصوت والشاشات المساعدة الأخرى في جميع أنحاء المنزل والتحكم فيها أيضًا. 
 
وعلامة التبويب Home Control هي المكان الذي توجد فيه جميع عناصر التحكم في المنزل الذكي، بينما تعد علامة التبويب Discover في الأساس مكانًا لجوجل للإعلان عن ميزات أو محتوى جديد لك، بناءً على سجل البحث وأنماط الاستخدام.
 
وتضيف جوجل أيضًا وضعًا ملما يتم تشغيله تلقائيًا حسب الوقت من اليوم، أو الإضاءة المحيطة بالغرفة، أو التي يمكن تحديدها يدويًا، وسيزيد منبه شروق الشمس الجديد تدريجيًا سطوع الشاشة ومستوى صوت المنبه لتسهيل الاستيقاظ في الصباح.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟