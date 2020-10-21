شاشات مساعد جوجل الذكية تحصل على الوضع المظلم

تعمل جوجل على تحديث مظهر ووظائف البرنامج على شاشات العرض الذكية الخاصة بالمساعد، بدءًا من هذا الأسبوع، حيث سيتم تحديث شاشات العرض الذكية بتجربة الوضع المظلم، والقدرة على رؤية أحداث التقويم من أكثر من حساب جوجل.



وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن أكبر تغيير هو الشاشة الرئيسية الجديدة، المصممة لتوفير معلومات سياقية لك اعتمادًا على عاداتك والوقت من اليوم، فبدلاً من القائمة الأفقية التي لا نهاية لها من التمرير، يقسم جوجل الآن المعلومات إلى خمسة أقسام مميزة، وهى الوقت من اليوم، والتحكم في المنزل، والوسائط، والتواصل، والاكتشاف، يمكن الوصول إليها من علامات التبويب الموجودة أعلى الشاشة.



ستغير علامة التبويب "الوقت من اليوم" عنوانها اعتمادًا على الوقت الذي تنظر فيه إليها (صباح، أو بعد الظهر، أو مساء)، وستقدم بطاقات معلومات متنوعة تعتبرها جوجل مهمة بالنسبة لك في ذلك الوقت.



يمكن أن يتضمن ذلك مربعات قابلة للضغط لتشغيل الموسيقى وتقارير الأخبار والتحكم في أجهزة منزلية ذكية محددة وما إلى ذلك.



تقول جوجل أن المربعات المعروضة على كل شاشة لها أحجام ديناميكية حسب أهميتها، وستحتوي صفحة الوسائط على مربعات أكبر لتضمين معلومات حول ما يتم تشغيله وعناصر التحكم الموجودة تحته.



كما أنه من مميز ات علامة تبويب الوسائط هي القدرة على رؤية ما يتم تشغيله على مكبرات الصوت والشاشات المساعدة الأخرى في جميع أنحاء المنزل والتحكم فيها أيضًا.



وعلامة التبويب Home Control هي المكان الذي توجد فيه جميع عناصر التحكم في المنزل الذكي، بينما تعد علامة التبويب Discover في الأساس مكانًا لجوجل للإعلان عن ميزات أو محتوى جديد لك، بناءً على سجل البحث وأنماط الاستخدام.



وتضيف جوجل أيضًا وضعًا ملما يتم تشغيله تلقائيًا حسب الوقت من اليوم، أو الإضاءة المحيطة بالغرفة، أو التي يمكن تحديدها يدويًا، وسيزيد منبه شروق الشمس الجديد تدريجيًا سطوع الشاشة ومستوى صوت المنبه لتسهيل الاستيقاظ في الصباح.

