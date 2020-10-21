فيس بوك تتيح ميزة جديدة لمنصة انستجرام

أضافت شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دعم انستجرام فى الواجهة البرمجية لماسنجر، ما يعني أن الشركات يمكنها التعامل مع الرسائل الواردة عبر تطبيقات الطرف الثالث مثل البوتات، وهو ما يجعل انستجرام أداة فعالة أكثر في تواصل الشركات مع عملائها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فمع هذه الميزة سيكون بمقدور المستخدمين إضافة بوت لحسابهم بالتالي يتعامل مع رسائل واستفسارات العملاء ويتم الرد عليها بطريقة آلية بالكامل، ومنذ أربعة أعوام يوفر ماسنجر إمكانية الرد الآلي عبر البوتات وتفعيل قوائم ضمن محادثاته، لكن بما أن انستجرام وماسنجر أصبحا متكاملين أكثر، فإن هذا الدعم سيصل إليه أيضاً.

ويمكن من خلال هذه الطريقة للشركات توفير إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعاً من المستخدمين ليتم تقديمها عبر البوتات كإجابات جاهزة، بالتالي تخفف العبء على موظفي خدمة العملاء للتعامل مع المشاكل الأكثر تعقيداً، كما يمكن تلقي الرسائل والتعامل معها بواسطة البوتات من خلال القصص أيضاً فضلاً عن خاصية المتجر، كما سيمكن الاطلاع على سجل طلبات الزبائن السابق بالإضافة إلى الرسائل.

الجدير بالذكر أن هذا الدعم الجديد متاح لعدد محدود من الشركات والمتاجر الكبرى مثل العلامات التجارية الراقية في عدة مجالات كالملابس وأدوات التجميل.