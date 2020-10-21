هازارد يخذل زيدان وريال مدريد للمرة الثامنة!

كشفت مصادر صحافية مقربة من ريال مدريد، عن آخر مستجدات مأساة النجم البلجيكي إدين هازارد، بعد الأنباء الصادمة التي بعثها مدرب الفريق زين الدين زيدان، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، المقرر لها مساء الأربعاء على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيزو، إن الانتكاسة التي ألمت بثاني أغلى لاعب في تاريخ الميرينغي، فاقت كل التوقعات، في إشارة ضمنية، إلى استحالة مشاركته أمام شاختار، وكذلك مباراة الكلاسيكو، التي سيحل خلالها بطل الليغا ضيفا على قلعة “كامب نو” لمواجهة الغريم الأزلي مساء السبت المقبل.

من جانبها، أفادت صحيفة “ماركا”، بأن المدرب الفرنسي اكتفى بالكشف عن نصف الحقيقة، أما نصفها الآخر، فيكمن في احتمال غيابه عن الملاعب إلى ما بعد فترة التوقف الدولي القادمة، ومعنى ذلك، أنه سيبقى خارج الخدمة حتى النصف الثاني من نوفمبر / تشرين، بعد تجدد إصابته شبه المزمنة على مستوى الكاحل.

وأوضح التقرير، أن صاحب الـ29 عاما، بالكاد أكمل عامه الأولى دون أن يقدم أي شيء للنادي الملكي، تحديدا منذ إصابته الأولى في الكاحل، التي تعرض لها في التحام مع مواطنه توماس مونييه، في قمة الريال ضد باريس سان جيرمان في دوري المجموعات الموسم الماضي، بعدها لم يستجيب للعلاج، واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية، على إثرها لم يستفيد منه زيدان حتى هذه اللحظة.

وجاء قائد المنتخب البلجيكي إلى ريال مدريد في صيف 2019، مقابل حصول ناديه السابق تشيلسي على 100 مليون يورو، مع ذلك، قضى جُل وقته في صراعه مع الانتكاسات، بتعرضه لثماني إصابات حتى الآن، تسببت في ابتعاده عن 35 مباراة مستحقة، بواقع 29 الموسم الماضي، والمواجهات الست التي خاضها الفريق هذا الموسم.