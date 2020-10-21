ليفربول يخطط لتعويض فان دايك بهدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن خطة إدارة ليفربول لتعويض غياب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، على إثرها سيخرج من حسابات المدرب الألماني يورغن كلوب، لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن خمسة أشهر، إذا كان محظوظا بالتعافي قبل الموعد المحدد لعودته.

وأشارت صحيفة “آس” إلى أن الإصابة التي تعرض لها قائد منتخب الطواحين البرتقالية، ستجبر الإدارة الأمريكية على دخول الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل التوقيع مع بديل حقيقي لفان دايك، لصعوبة اعتماد كلوب على الثنائي جويل ماتيب وجو غوميز لنهاية الموسم.

وعلى النقيض من الأنباء التي كانت تضع اسم مدافع نابولي كاليدو كوليبالي في جملة مفيدة مع أحمر الميرسيسايد، قالت الصحيفة الإسبانية، إن النية داخل “أنفيلد روود” تتجه صوب مدافع لايبزيغ دايون أوباميكانو، بعد ظهوره اللافت في الآونة الأخيرة، ليس فقط مع ناديه الألماني، بل أيضا مع منتخب فرنسا الأول، هذا بجانب إمكانية ضمه مقابل 45 مليون –قيمة الشرط الجزائي في عقده-.

وذكر التقرير، أن صاحب الـ21 عاما، اشترط على مسؤولي لايبزيغ، تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقده، مقابل تمديد عقده حتى منتصف 2023، ليبقي على فرصه في التقدم خطوة إلى الأمام في مسيرته الاحترافية، بالانتقال إلى أحد عمالقة القارة العجوز في المستقبل القريب، وهو ما جعل مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يضع مواطنه على رأس قائمة المطلوبين، لتعويض القائد سيرخيو راموس في المستقبل.

واقترن اسم أوباميكانو بنادي القرن الماضي طيلة فصل الصيف، إلا أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الخزينة بسبب جائحة كورونا، أجبرت الإدارة على تأجيل فكرة الشراء برمتها لمنتصف 2021، حتى أنها كانت المرة الأولى، التي لا يتعاقد الريال مع لاعب جديد منذ أربعة عقود.

ولفتت “آس” إلى أن اهتمام ليفربول بالشاب الفرنسي، يشكل خطرا على خطط ريال مدريد وزيدان، الذي كان ولا يزال أكثر المهتمين بأوباميكانو، لاعتقاده بأنه الخليفة المستقبلي لراموس، لكن مع دخول حامل لقب البريميرليغ على الخط، واحتمال دخول آخرين في المرحلة القادمة، ستزداد حدة المنافسة على اللاعب، وقد يخطفه الريدز أو طامع آخر في الميركاتو الشتوي، وهذا سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة للمدرب الجزائري الأصل.