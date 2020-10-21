تحفيظ الأوقاف يشارك في لجنة اختبارات الملتحقين بمنحة جامعة الإسراء

غزة- الرأي

شاركت الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية في لجنة اختبارات الحفظة التي نظمتها جامعة الإسراء بغزة، للطلبة الملتحقين بالمنحة التي تقدمها لعدد 19طالب وطالبة.

وأوضح مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار، أن هذه المشاركة جاءت في إطار التعاون والتنسيق مع جامعة الإسراء في مجال تحفيظ القرآن الكريم، مبديًا استعداد إدارته لفتح مزيد من آفاق التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة وتقديم الخدمة المطلوبة للحفظة.

وأشار الى أن الأوقاف تولي اهتمامًا كبير للقرآن الكريم وأهله، ولن تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم للحفظة وتخريج جيل قرآني واع.

بدوره أعرب مدير دائرة شؤون الطلبة بالجامعة أ. عطا الجزار عن سعادته بمستوى التعاون مع وزارة الأوقاف، خاصة في مجال تحفيظ القرآن الكريم واختبارات الطلبة المنتسبين لها، مقدمًا شكره للأوقاف على جهودها في خدمة القرآن الكريم.

