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"القضاء العسكري" تختتم دورة حول "التزامات القضاة في أوقات الطوارئ"

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:40

"القضاء العسكري" تختتم دورة حول "التزامات القضاة في أوقات الطوارئ"

غزة- الرأي

اختتمت هيئة القضاء العسكري،  بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،  دورة تدريبية بعنوان"التزامات القضاة في أوقات الطوارئ لحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان"
واستهدفت مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة في القضاء العسكري، لتمكينهم من الممارسات القضائية المستندة على معايير حقوقية وقانونية للتأكيد على سيادة القانون وحقوق الإنسان.
 وشكر الدكتور جمال عبد العال قاضي المحكمة العسكرية العليا جهود الشركاء القائمين على إنجاح هذه الدورة،  مؤكدًا على المضي قدماً في تعزيز الشراكة مع المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وتطبيق القانون.
وبدوره أكد أ.جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة ، أن الهيئة تفتخر بالشراكة مع القضاء العسكري في نجاح مثل هذه الدورات وهي نتاج مهم وبداية مميزة للتعاون المشترك بينهما.
 وفي ختام الدورة وزعت شهادات باجتياز الدورة، على الأعضاء المشاركين من القضاة ووكلاء النيابة العسكرية.

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