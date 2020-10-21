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"المواصلات" تستأنف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:06

"المواصلات" تستأنف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن استئناف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية والخاصة بقطاع النقل وذلك ضمن بروتوكلات وزارة الصحة بإجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا المستجد.
وأكد اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات أنه تم اتخاذ هذا القرار بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد دراسة الوضع الراهن والتشاور مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة انه تم التعميم على كافة الكليات المهنية باتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من خلال ارتداء الكمامات من قبل الطلبة والمحاضرين أثناء المحاضرة وإجراء فحص الحرارة لكل طالب قبل دخول القاعة وتعقيم قاعة المحاضرات والحفاظ على نظافتها والتباعد الجسدي من خلال ترك مسافات كافية بين الطلبة.
ومن المقرر أن يشمل هذا القرار كافة الكليات ذات العلاقة بالدورات الاستكمالية.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ومنذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس داخل قطاع غزة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة هذا الفيروس.

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