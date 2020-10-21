الزراعة: لن نسمح باستيراد الزيت لحين انتهاء المنتج المحلي

غزة- الرأي

شدد الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني أن وزارته لن تسمح باستيراد أي زيت منافس للمنتج المحلي من الخارج لتشجيعه إلى حين الانتهاء من الكميات الموجودة داخل قطاع غزة .

وبين البسيوني في حديث لإذاعة الرأي الفلسطينية أن قطاع غزة يحتاج 4500 طن من زيت الزيتون والكميات المنتجة هذا العام هي أقل من هذا الرقم"، لافتاً أن كميات الزيت كافية في هذه الفترة وتكفي 60% من احتياج القطاع.

واكد أن وزارته اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمراقبة معاصر الزيتون في غزة من أجل الحصول على جودة عالية للمنتج، لافتا لإغلاق معصرة وإتلاف كميات من الزيتون لعدم مطابقتها المواصفات الفلسطينية.

وبين البسيوني أن وزارته وضعت معايير عديدة لإنتاج عصر الزيتون من أجل الحصول على منتج ذو كفاءة وبجودة ممتازة.

وعن المساحة المزروعة نوه البسيوني أن قطاع غزة يزرع به 33 ألف دونم من الزيتون بواقع إنتاجي يصل إلى حوالي 24 ألف طن.

وأضاف أن وزارته بصدد نشر إرشادات للمزارعين عبر موقع الوزارة قريبا لتوضيح آليات التعامل مع أشجار الزيتون بعد الانتهاء من موسم الحصاد لما لذلك من أهمية كبيرة على الأشجار.