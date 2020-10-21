تربية الوسطى تعزز تعاونها مع الكتلة الإسلامية بالوسطى

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى هشام الحاج، وفداً من الكتلة الإسلامية بالمنطقة الوسطى، لتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي و الأطر والفعاليات الشعبية.

وضم الوفد كل من مسئول الكتلة بالوسطى امجد مزيد و نائبه محمد تمراز وعدد من قيادات الكتلة الإسلامية بالمحافظة، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ومشرف النشاط الرياضي بقسم الأنشطة محمود الطلاع.



وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد، وشكر زيارتهم والتي تتزامن مع المرحلة الأولى من العودة الآمنة للمدارس والاستعدادات للمرحلة الثانية.

وأضاف الحاج بأن المديرية تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات التي تخدم الطالب وتساعد على تطوير المسيرة التعليمية و منها الكتلة الإسلامية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا والتعامل مع المستجدات التربوية التي فرضتها الجائحة، وتم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يخدم مصلحة الطالب.



بدوره أشاد مسؤول الكتلة الإسلامية، بجهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى في الارتقاء بالعملية التعليمية خاصة فيما يتعلق بالصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وبحث الوفد خلال الزيارة سبل التعاون المشترك بين الكتلة والمديرية بما يحقق مصلحة الطالب خلال هذه الفترة الحساسة، وأكد على استعداد الكتلة لتقديم المساندة والمساعدة للمديرية في كافة الخطط والبرامج التي تنفذها.