بلدية غزة تناقش مشروع إنشاء حديقة وملعب بحي الزيتون

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريًا لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع انشاء حديقة وملعب الزيتون في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ضمن سياسة اشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار وتنفيذه.

وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، ورئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، ولفيف من أهالي المنطقة.

ويشمل المشروع انشاء حديقة عامة وملعب جديد حسب المعايير الأوروبية، واقامة مساحات ترفيهية للأطفال لخدمة أهالي المنطقة المذكورة بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وأليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في اضافة طابع جمالي للمدينة وايجاد متنفس لأهالي المنطقة، وأكدو أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال مرحلة التنفيذ.

