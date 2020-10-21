وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد برنامجاً تدريبياً لتعزيز الوعي الصحي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش مشروع إنشاء حديقة وملعب بحي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر مشروعي قانون الكاتب بالعدل وتركيب كاميرات المراقبة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد جلسة نهائية لمناقشة حوسبة أنظمة الهيات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعزز تعاونها مع الكتلة الإسلامية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: لن نسمح باستيراد الزيت لحين انتهاء المنتج المحلي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً بشركات حافلات النقل العام وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تستأنف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنظم اللقاء التدريبي الثاني
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تناقش مشروع إنشاء حديقة وملعب بحي الزيتون

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:38

بلدية غزة تناقش مشروع إنشاء حديقة وملعب بحي الزيتون
بلدية غزة تناقش مشروع إنشاء حديقة وملعب بحي الزيتون

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريًا لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع انشاء حديقة وملعب الزيتون في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ضمن سياسة اشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار وتنفيذه.
وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، ورئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، ولفيف من أهالي المنطقة.
ويشمل المشروع انشاء حديقة عامة وملعب جديد حسب المعايير الأوروبية، واقامة مساحات ترفيهية للأطفال لخدمة أهالي المنطقة المذكورة بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وأليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في اضافة طابع جمالي للمدينة وايجاد متنفس لأهالي المنطقة، وأكدو أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال مرحلة التنفيذ.
 

122035121_3512119055544415_3080067632468083626_n 122023904_3512119118877742_2704772158061586031_n بلدية غزة تناقش مشروع إنشاء حديقة وملعب بحي الزيتون
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟