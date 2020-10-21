وكالة الرأي الفلسطينية "الأغا" يدعو لرفض صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية النائب سلامة: صمود الأسير الأخرس رسالة انتصار على السجان وكالة الرأي الفلسطينية المستشار عابد يناقش سبل التعاون بين القضاء وبلدية المغازي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تطلق تطبيق "وقاية" لتتبع المصابين بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف كمية من فاكهة "الرمان" لا تصلح للاستخدام الآدمي وكالة الرأي الفلسطينية "جفت الزيتون".. مصدر رزقِ لعائلات أنهكها الفقرُ والحصار وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد برنامجاً تدريبياً لتعزيز الوعي الصحي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش مشروع إنشاء حديقة وملعب بحي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر مشروعي قانون الكاتب بالعدل وتركيب كاميرات المراقبة
أخبار » الأخبار الحكومية

المستشار عابد يناقش سبل التعاون بين القضاء وبلدية المغازي

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:24

المستشار عابد يناقش سبل التعاون بين القضاء وبلدية المغازي
المستشار عابد يناقش سبل التعاون بين القضاء وبلدية المغازي

غزة- الرأي

بحث المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، سبل التعاون بين القضاء وبلدية المغازي وأهم المشكلات التي تواجه البلدية واستمع لشرح مختصر عنها، لاسيما وانها تأتي خلال المئة يوم الأولى لتوليه رئاسة البلدية ، والسبل والخيارات المتاحة لحلها .

جاء ذلك، خلال لقاء المستشار عابد رئيس بلدية المغازي د . حاتم الغمري، امس الثلاثاء،  مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به البلديات من أجل النهوض بالمستوى الحضاري عموما ولمنطقة نفوذ المغازي وللوصول إلى ما يبتغيه المواطن من خدمات تضمن له حياة كريمة.
من جانبه أكد الدكتور الغمري على دور القضاء الملموس في التعاون مع البلديات خصوصا قضايا البلديات ، والحجم الكبير للقضايا التى يصل للمحاكم والجهد المبذول من القضاة للفصل فيها.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد أهمية هذه اللقاءات وضرورة استمرارها  لتذليل العقبات أمام المتقاضين وإرضاءً لجميع الأطراف وصولاً إلى العدالة الناجزة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته وجميع المؤسسات الفاعلة في القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وبما يتناسب مع تضحياته

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟