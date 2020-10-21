المستشار عابد يناقش سبل التعاون بين القضاء وبلدية المغازي

غزة- الرأي

بحث المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، سبل التعاون بين القضاء وبلدية المغازي وأهم المشكلات التي تواجه البلدية واستمع لشرح مختصر عنها، لاسيما وانها تأتي خلال المئة يوم الأولى لتوليه رئاسة البلدية ، والسبل والخيارات المتاحة لحلها .

جاء ذلك، خلال لقاء المستشار عابد رئيس بلدية المغازي د . حاتم الغمري، امس الثلاثاء، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به البلديات من أجل النهوض بالمستوى الحضاري عموما ولمنطقة نفوذ المغازي وللوصول إلى ما يبتغيه المواطن من خدمات تضمن له حياة كريمة.

من جانبه أكد الدكتور الغمري على دور القضاء الملموس في التعاون مع البلديات خصوصا قضايا البلديات ، والحجم الكبير للقضايا التى يصل للمحاكم والجهد المبذول من القضاة للفصل فيها.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد أهمية هذه اللقاءات وضرورة استمرارها لتذليل العقبات أمام المتقاضين وإرضاءً لجميع الأطراف وصولاً إلى العدالة الناجزة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته وجميع المؤسسات الفاعلة في القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وبما يتناسب مع تضحياته