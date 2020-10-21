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رئيس المتابعة الحكومية بغزة يتفقد مدارس ومشاريع استراتيجية

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:08

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غزة- الرأي:

تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض الأربعاء، عدداً من المدارس والمشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل على إنجازها.

واطلع عوض خلال جولته على آليات عمل مدارس الثانوية العامة في القطاع عقب انتظام المرحلة الأولى من العودة الآمنة للتعليم في ظل جائحة "كورونا".

وناقش مع كادر وزارة التربية والتعليم الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من فتح المدارس، وفق البروتوكول الصحي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.

وشملت جولة د."عوض" الوقوف على أعمال عدد من المشاريع الحكومية والخاصة قيد الإنشاء في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كمطاحن الدقيق والشعير وتوسيع أماكن استقبال الغاز المنزلي.

وأكد د. عوض أن هذه المشاريع التطويرية الاستراتيجية تتم بالتعاون بين وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي والاقتصاد وبإشراف مباشر من متابعة العمل الحكومي.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن خطة لتطوير المعابر تشمل توسيع القدرة التخزينية الحالية لمعبر رفح للبترول وإنشاء محطة للتعبئة والتفريغ للغاز المنزلي وإنشاءات تطويرية بالمعبر التجاري.

وبين عوض أن تنفيذ مشروع توسيع خزان الوقود المصري بإضافة 6 مليون لتر من الوقود والمحروقات لتوفير مخزون استراتيجي وقت الطوارئ والأزمات.

ولفت إلى أن العمل جارٍ لإنشاء محطة تعبئة وتفريغ للغاز المنزلي، لتوفير الوقت والجهد وتجنب المخاطر المحتملة بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة والتي وضعتها لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة.

وكشف أنه يجري العمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز، وإنشاء منظومة شاملة للأمن والسلامة في مركز توزيع الوقود على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يأتي استكمالاً لمشروع مركز التوزيع القائم حالياً والذي أنشئ قبل عدة سنوات.

وشدد عوض على أن المشاريع يتم إنشاؤها وفق معاير دولية، عبر مراعاة إجراءات الأمن والسلامة مع منظومة للإنذار المبكر والاستشعار الحراري والتبريد وأنظمة إطفاء الكترونية محوسبة تعمل ذاتياً ضمن مشروع إنشاء هذه الخزانات.

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