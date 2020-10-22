الحكم سبع سنوات على مواطنة أدينت بقتل شقيقها

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية شمال غزة امس الأربعاء، حكمًا بالسجن، على مواطنة أدينت بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.



وأدانت هيئة المحكمة المدانة(ه/ن) 19 عام بالتهمة المسندة إليها في قضية مقتل شقيقها الطفل إبراهيم نصلة (4 سنوات )، حيث حكمت بمعاقبتها بالحبس لمدة 7سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وذلك عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون.



وجاء الحكم بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات الإثبات من النيابة العامة وكذلك الدفاع وتنازل من والدة الطفل المغدور، ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على الاسراع في إنجاز قضايا الرأي العام خاصة قضايا القتل الموسومة باللاصق الاحمر، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي .

يذكر بأن المدانة قتلت قصدا شقيقها الطفل إبراهيم نصلة بتاريخ 18/05/2016 بأن قامت بخنقه بيديها إلى أن فارق الحياة كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع.

