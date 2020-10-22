وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 407 قضية وتوقف 71 متهماً وكالة الرأي الفلسطينية عالمة بيئة تلقى حتفها بلدغة دبور وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على السمك الطائر وكالة الرأي الفلسطينية لعشاق الأكل.. طعام غريب في 2030: توابل صوتية وبيتزا حشرات وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يترك بقايا إبرة داخل سن مريضة: لم تكتشف الأمر إلا بعد 3 شهور وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونح يحقق انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يعود بفوز صعب من ميدان أياكس وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يهزم بورتو بثلاثية وكالة الرأي الفلسطينية لمنع تساقط الشعر... عليكم بهذه الفواكه والخضراوات وكالة الرأي الفلسطينية قريبا يمكنك إجراء المكالمات بسهولة عبر تطبيق واتس آب على أجهزة الكمبيوتر
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم سبع سنوات على مواطنة أدينت بقتل شقيقها

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:32

الحكم سبع سنوات على مواطنة أدينت بقتل شقيقها
الحكم سبع سنوات على مواطنة أدينت بقتل شقيقها

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية شمال غزة امس الأربعاء، حكمًا بالسجن، على مواطنة أدينت بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.


وأدانت هيئة المحكمة المدانة(ه/ن) 19 عام بالتهمة المسندة إليها في قضية مقتل شقيقها الطفل إبراهيم نصلة (4 سنوات )، حيث حكمت بمعاقبتها بالحبس لمدة 7سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وذلك عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون.


وجاء الحكم  بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات الإثبات من النيابة العامة وكذلك الدفاع وتنازل من والدة الطفل المغدور، ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على الاسراع في إنجاز قضايا الرأي العام خاصة قضايا القتل الموسومة باللاصق الاحمر، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي .

يذكر بأن المدانة قتلت قصدا شقيقها الطفل إبراهيم نصلة بتاريخ 18/05/2016 بأن قامت بخنقه بيديها إلى أن فارق الحياة كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟