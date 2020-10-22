تقنية جديدة لشحن بطارية الهاتف الذكى بالكامل بأقل من 20 دقيقة

كشفت شركة هواتف صينية، عن تقنية شحن لاسلكي يمكنها شحن هاتف ذكي بالكامل خلال 19 دقيقة فقط، إذ يمكنها ملء بطارية قياسية، بسعة 4000 مللي أمبير، إلى 10 في دقيقة واحدة فقط و 50 بالمئة في ثماني دقائق، و 100% في 19 دقيقة، وللمقارنة، فإن تقنية الشحن اللاسلكي 30W Mi ، التي تم إصدارها العام الماضي، تشحن بطارية مماثلة بنسبة 50% في حوالي 25 دقيقة وإلى 100% في 69 دقيقة.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها منشور على مدونة: "من المتوقع أن يضع إدخال تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة Mi 80W معيارًا جديدًا ليس فقط في مجال الشحن اللاسلكي ولكن في الشحن ككل".



يتم تصنيف أجهزة الشحن اللاسلكية حسب الإخراج بالواط (W) وأي شيء يبدأ من 18 وات يعتبر سريع الشحن.



ومن المحتمل أن يعني طرح الجيل الخامس، معيار اتصالات الجيل التالي، أن تكنولوجيا طاقة البطارية يجب أن تواكب سرعات الإنترنت الفائقة السرعة.



وقال جيف تشانج، كبير علماء تكنولوجيا الشحن في إحدى شركات الهواتف الكبرى، إن طرح الجيل الخامس المتسارع في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى التنويع المتزايد للتطبيقات عالية الاستهلاك للطاقة بما في ذلك الألعاب ومشاهدة الفيديو يمثل تحديات جديدة لعمر بطارية الهواتف المحمولة وتجربة شحن المستخدم.



جدير بالذكر أنه تستهدف شركات تصنيع الهواتف الذكية شحنًا لاسلكيًا بقوة 100 واط على الهواتف كمعيار بحلول العام المقبل ، وفقًا لـ Android Authority.

