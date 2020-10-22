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قريبا يمكنك إجراء المكالمات بسهولة عبر تطبيق واتس آب على أجهزة الكمبيوتر

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:50

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أصبح الاتصال جزءًا مهمًا من واتس آب ويبدو أن الشركة تخطط لتوسيع دعم هذه الميزة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة اللاب توب أيضًا، حيث جلعت أزمة فيروس كورونا العالم يتواصل أكثر عن بعد وأصبح هناك طفرة في تطبيقات وخدمات التواصل بالفيديو.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكانت الشركة قد سمحت بزيادة عدد المتصلين في المكالمة الجماعية إلى 8 أشخاص، وظهرت لقطة شاشة من التطبيق تؤكد أن الشركة تختبر إمكانية إجراء وتلقي المكالمات من خلال تطبيقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أيضاً، فعندما يتصل بك أحد وانت تستخدم تطبيق واتس اب على الكمبيوتر فستظهر شاشة صغيرة مع أزرار التحكم بالمكالمة كالقبول والرفض مع اسم المتصل وصورته الشخصية.


 

وحالياً يمكنك إجراء مكالمات فيديو عبر تطبيق واتس اب لأجهزة الكمبيوتر الشخصية لكن كاختصار لميزة Rooms الخاصة بماسنجر فيس بوك، وهذا الاختبار الجديد يضع الميزة مباشرة في تطبيق واتس آب ما يجعل الأمر أسهل بكثير، وباعتبار الميزة مازالت قيد الاختبار فلا توجد معلومات مؤكدة عن موعد إطلاقها الرسمي النهائي لكافة المستخدمين.

كما يجب ملاحظة أنها خاصة بتطبيق واتس آب وليس نسخة الويب من خلال المتصفح، ما يعني أنه يجب تنزيل التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لاستخدامها، كما أنها تدعم المكالمات الجماعية.

ووفقًا للتقرير، من المرجح أن يتم طرح دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو "فى الأسابيع القليلة المقبلة"، ويدعى التقرير أيضًا أن الاتصال بالدعم لن يقتصر على المكالمات الفردية ولكن سيتم توسيعه ليشمل المكالمات الجماعية أيضًا.

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