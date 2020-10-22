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وفوز صعب لأولمبياكوس على مارسيليا في أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يهزم بورتو بثلاثية

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:55

مانشستر سيتي يهزم بورتو بثلاثية
مانشستر سيتي يهزم بورتو بثلاثية

قلب مانشستر سيتي الإنكليزي تأخره بهدف إلى فوز 3/ 1 على ضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت المجموعة ذاتها فوزا صعبا لأولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1/ صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم بورتو عن طريق لويس دياز في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هدف التعادل في الدقيقة 20 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 65 سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لسيتي، قبل أن يختتم الإسباني فيران توريس ثلاثية فريقه في الدقيقة 73.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز أولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1/ صفر.

وسجل المصري أحمد حسن كوكا هدف المباراة الوحيد لأولمبياكوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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