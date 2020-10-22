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ليفربول يعود بفوز صعب من ميدان أياكس

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:56

ليفربول يعود بفوز صعب من ميدان أياكس
ليفربول يعود بفوز صعب من ميدان أياكس

تغلب ليفربول الإنكليزي على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدفٍ دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

قدم أياكس شوطا مميزا، فرض خلاله أفضليته على أرض الملعب، مهددا مناطق ليفربول بأكثر من هجمة خطرة، وسط أداء متوسط المستوى من جانب بطل الـ “بريميرليغ”.

وعكس مجريات اللقاء، تمكن ليفربول من تسجيل الهدف الأول والوحيد في الدقيقة 35، عن طريق المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، الذي حول الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب أتلانتا الإيطالي على مضيفه ميدتيلاند الدنماركي بأربعة أهداف نظيفة.

وجاءت أهداف أتلانتا عن طريق كل من الكولومبي دوفان زاباتا، والأرجنتيني أليخاندرو غوميز، والكولومبي الآخر لويس موريل، والروسي أليكسي ميرانشوك، وذلك في الدقائق 26، 36، 42، 89.

وبذلك، تصدر أتلانتا المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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