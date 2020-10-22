الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 16 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين بينهم امرأة من الخليل، وهم: يحيى صادق جحشن، ومحمد محمود السعدي، ومحمد حلمي عقل، ومحمد صقر البو، وثأر جمال مضية الذي سلم نفسه بعد احتجاز شقيقه سامر وجميعهم من بلدة حلحول شمال المدينة، والشاب صابر إبراهيم النجار (25 عاما) من المدينة، والمواطنة سهير أحمد البطران، زوجة الأسير عمر عيسى اسليمية من بلدة اذنا غرب الخليل.

وقالت المصادر، إن القوات سلّمت المواطن محمود ياسر مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بلاغا لمقابلة مخابراتها، وفتشت عدة منازل بمدينة الخليل عرف من اصحابها: بشير الرجبي، وحسام المحتسب، وأدهم العجلوني، ومحمد أبو صفية.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من رام الله والبيرة، وهم: عطا زيداني، والأسير المحرر صدام تيسير الأسمر، وعز الدين فايز رحيمة من بلدة بيت ريما غرب المدينة، والأسير المحرر مهند جرادات من بلدة بيتونيا، وعدي أبو شمة من حي البالوع بالبيرة.

ومن بيت لحم، اعتقلت القوات الشاب أحمد إبراهيم عويس (30 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه بمخيم عايدة شمال المدينة، فيما اعتقلت الأسير المحرر ثائر جميل بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس.

كم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسامة محمود السعدي، والأسير المحرر ناطق حسام حنتولي من جنين.