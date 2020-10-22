وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تتابع تعقيم المدارس للمرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية مدارس تعليم الوسطى تستقبل وحدة مكافحة الأوبئة التابع للصحة وكالة الرأي الفلسطينية الاغاثة الطبية الفلسطينية تثمن جهود وزارة الصحة في مواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و124 إصابة جديدة بكورونا و127 متعافٍ في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى: تدشين مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الولادة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 8 محال ومنشآت مخالفة لإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا تنفذ مشروع إعادة تأهيل بئر رئيسي وكالة الرأي الفلسطينية الطوارئ الفرعية بمدارس الوسطى تتابع تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تتفقد مراكز التدريب التخصصي بمجمع ناصر وكالة الرأي الفلسطينية طواقم الاقتصاد تتلف كميات كبيرة من الخوخ التالف برفح
أخبار » الأخبار الحكومية

طواقم الاقتصاد تتلف كميات كبيرة من الخوخ التالف برفح

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:49

طواقم الاقتصاد تتلف كميات كبيرة من الخوخ التالف برفح
طواقم الاقتصاد تتلف كميات كبيرة من الخوخ التالف برفح

رفح- الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، جولة ليلية طارئة في محافظة رفح أتلفت خلالها كميات كبيرة من الخوخ التالف.
وأوضحت الوزارة  في بيان لها  مساء الأربعاء، أن طواقم حماية المستهلك أتلفت 200 كيلو خوخ، بالتعاون مع مباحث التموين والمباحث العامة.
وحررت الطواقم خلال الجولة محضري ضبط بحق التجار الذين يمتلكون البضاعة، والتي ظهر عليها الفساد الخارجي والعفن الداخلي.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنها أتلفت المضبوطات على الفور في مكب النفايات.
وحذرت الوزارة التجار والباعة من التلاعب في البضائع والغش في بيعها للمواطنين، مؤكدة بأنها لن تسمح بذلك مطلقا.
 

122032830_1789570211191096_394062856750591641_n طواقم الاقتصاد تتلف كميات كبيرة من الخوخ التالف برفح
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟