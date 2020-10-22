طواقم الاقتصاد تتلف كميات كبيرة من الخوخ التالف برفح

رفح- الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، جولة ليلية طارئة في محافظة رفح أتلفت خلالها كميات كبيرة من الخوخ التالف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء الأربعاء، أن طواقم حماية المستهلك أتلفت 200 كيلو خوخ، بالتعاون مع مباحث التموين والمباحث العامة.

وحررت الطواقم خلال الجولة محضري ضبط بحق التجار الذين يمتلكون البضاعة، والتي ظهر عليها الفساد الخارجي والعفن الداخلي.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها أتلفت المضبوطات على الفور في مكب النفايات.

وحذرت الوزارة التجار والباعة من التلاعب في البضائع والغش في بيعها للمواطنين، مؤكدة بأنها لن تسمح بذلك مطلقا.

