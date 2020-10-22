التنمية البشرية بالصحة تتفقد مراكز التدريب التخصصي بمجمع ناصر

خان يونس- الرأي

أجرى فريق من قسم الامتياز بالادارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة، بجولة إشرافيه لمتابعة التدريب التخصصي الإلزامي لامتياز الطب البشري بمجمع ناصر الطبي.

و شارك في الجولة كل من أ.أحمد الشرفا رئيس قسم الامتياز ، د. نادية مزيد رئيس شعبة الطب البشري، د. ابتسام أيوب رئيس قسم متابعة البورد والامتياز بالإدارة العامة للمستشفيات.

بدوره أفاد أ. احمد الشرفا أن الجولة الميدانية تمثلت بزيارة لمجمع ناصر الطبي بهدف الاطلاع على سير العملية التدريبية ومتابعة أطباء الامتياز وانتظام دوامهم، وآليات المتابعة والتقييم .

وتابع انه تم لقاء مدير عام مجمع ناصر الطبي د.محمد زقوت ، والمشرفين على التدريب بالمجمع برئاسة د .وائل ابو ناموس، فيما اتفق الحضور على ضرورة المتابعة الدورية من أجل تحسين الأداء

وفي ختام الزيارة التقى الفريق بأطباء الامتياز وتم الاستماع لآرائهم فيما يتعلق بطبيعة التدريب إضافة إلى مناقشة سير عملية التدريب بالمجمع .

والجدير بالذكر أن سنة الامتياز تعتبر فترة تدريب إلزامي لمدة 12شهراً يتدرب فيها الأطباء في مراكز التدريب التابعة لوزارة الصحة.