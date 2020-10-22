بلدية جباليا تنفذ مشروع إعادة تأهيل بئر رئيسي

غزة- الرأي

اختتمت بلدية جباليا النزلة جميع أعمال مشروع إعادة تأهيل بئر البهتيمي التي تخدم منطقة تل الزعتر.

وقال رئيس قسم المياه في بلدية جياليا م. أشرف عودة، إن أعمال المشروع شملت تطوير وإعادة تأهيل بئر البهتيمي بشكل كامل، وإنشاء وحدة تحلية وتشغيلها بالطاقة الشمسية.

وأفاد بأن المشروع جهز البئر لتزويدها مستقبلا بنظام التشغيل المتطور (سكادا) والذي يسمح لطواقم البلدية بتشغيل البئر والتحكم بها عن بعد.

وأوضح أن قيمة المشروع تبلغ 100 ألف دولار، بتمويل من مؤسسة أنيرا.

وبين أن المشروع عمل على زيادة كفاءة البئر بحيث أصبحت لديها القدرة للعمل لساعات أطول وضخ المياه لمناطق أوسع بكميات أكبر، ما يعود بالفائدة على المواطنين ويحسن من خدمات المياه.

يذكر أن بلدية جياليا النزلة قد نفذت مشاريع تطوير وصيانة لعدد من الآبار الرئيسية أهمها مشروع تطوير بئر أبو شرخ، والفاتح، والمروة، وتل الزعتر، وأبو حصيرة، والمعسكر، فيما جار العمل على تنفيذ مشاريع تطوير آبار أخرى في الفترة القادمة.

