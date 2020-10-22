مستشفى شهداء الأقصى: تدشين مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الولادة

الوسطى- الرأي

دشنت وزارة الصحة بالشراكة مع جمعية غزي ديستك ، مشروع تزويد مستشفى الولادة بمستشفى شهداء الأقصى بالطاقة الشمسية ، والذي يهدف إلى تزويد المستشفى بما يشمله من خدمات وأقسام حيوية بنحو 50 كيلو وات من الطاقة الكهربائية بشكل مستمر.

وقال مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة، د. عبد اللطيف الحاج، إن المشروع سيكفل بتوفير طاقة كهربائية للأقسام الحيوية في مستشفى الولادة، على صعيد العناية المركزة للأطفال وغرف العمليات وحديثي الولادة، حيث من الضروري بقاء هذه الوحدات مزودة بشكل مستمر بالطاقة الكهربائية.

وشكر د. الحاج جهود جمعية غزي دستك على دعمها المستمر للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مثل هذه الجهود ساهمت في الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ولفت د. الحاج إلى أن المشروع الجديد لا يغني عن استخدام المولدات الكهربائية ولكنه سيسهم في التخفيف من نفقاتها في ظل ما تستهلكه من كميات هائلة من السولار في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

