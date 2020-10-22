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المالية: بدء التسجيل لتسديد رسوم طلبة الكلية الجامعية من المستحقات

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:31

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت الوزارة، أن المستفيدين من التسجيل هم طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط بنسبة 25% من رسوم الفصل الدراسي الأول، ويمكن للموظف نفسه بالإضافة إلى (أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) الاستفادة حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة.

كما يمكن للطلاب الذين يحملون رقم جامعي 2019 وما دون( 2018-2017-فأقل) حسب المالية، الاستفادة بمبلغ (500 شيكل) من مستحقات ذويه، والأولوية لمن يسجل أولاً.

وبينت أنه يمكن للطلبة الدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps  ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية). مع العلم أن التسجيل الالكتروني سينتهي يوم الأحد 22/11/2020.

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