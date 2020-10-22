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بلدية خان يونس: تركيب مصابيح إنارة في منطقة الشيخ عِمري في حي "السطر "

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:40

تركيب مصابيح إنارة في منطقة الشيخ عِمري في حي السطر شمال خان يونس
تركيب مصابيح إنارة في منطقة الشيخ عِمري في حي السطر شمال خان يونس

خان يونس- الرأي

انهت الطواقم الفنية في دائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة تنفيذ أعمال إنارة في المفترقات المهمة في منطقة الشيخ عِمري بحي السطر الواقع شمال المدينة.


وذكر مسئول لجان الأحياء بالبلدية أ. أسامة سلامة أن تركيب مصابيح الإنارة جاء بالتعاون ومشاركة لجنة الحي التي يترأسها أ. محمـد الأسطل، وذلك ضمن المساعي المبذولة لتعزيز خدمات البلدية في تلك الأحياء المتاخمة لمركز المدينة سيما وأن منطقة الشيخ عِمري تقع في أقصى نفوذ بلدية خان يونس من الجهة الشمالية الشرقية.


وأوضح سلامة أن عملية تركيب المصابيح تأتي استكمالاً للمشاريع التي تستهدف المنطقة المذكورة، حيث تم في وقت سابق تمديد شبكة صرف صحي لخدمة السكان، وجاري تأهيل الطريق الرئيس المؤدية للمنطقة للتخفيف من المعاناة القائمة، في ظل تردي واقع الطرق كون معظمها ترابية.


وأشار إلى أن إنارة الشوارع ليلاً سيساعد على تسهيل حركة المواطنين وأصحاب المركبات وكذلك التقليل من الحوادث المرورية، وتسهيل حركة مرتادي صلاة الفجر.
ومن جانبهم شكر السكان ولجنة الحي سرعة استجابة بلدية خان يونس لاحتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
 

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