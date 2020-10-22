بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع نادي اتحاد خان يونس البلدي

خان يونس- الرأي

استقبلت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وفداً من مجلس إدارة نادي اتحاد خان يونس البلدي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الكرة المستديرة ويعزز من أداء أندية خان يونس في كافة المحافل.

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة ، وبحضور مسؤول الأنشطة الرياضية في البلدية د. مروان المصري، وعضو اللجنة الرياضية الاستشارية للبلدية أ. سمير النجار ، قد استقبل الوفد الزائر ممثلاً برئيس النادي أ. بيان الأغا، وأعضاء مجلس الإدارة أ. عماد البطة، أ. عبد الناصر الفرا، أ. حسن الفرا.

وفي كلمته رحب البطة بوفد مجلس إدارة نادي اتحاد خان يونس التوافقي في دورته الجديدة (2020-2024)، مشيداً بجهود المجلس السابق في تطوير مرافق النادي، ومؤكداً على استمرار البلدية في الاهتمام بالأنشطة الرياضية والوقوف بجانب أندية المدينة، متمنياً أن يكون الموسم الرياضي الجديد موسم بطولات لأندية المدينة من أجل إسعاد جماهيرها.

ودعا البطة، إلى استمرار تحلي لاعبي الأندية بالروح الرياضية العالية واللعب النظيف والأداء الممتع الذي يليق باسم أندية المدينة العريقة التي كان لها الصدارة في عدة مواسم رياضية.

من جانبه أشاد الأغا بالجهود التي تبذلها البلدية لتطوير القطاع الرياضي، لاسيما المتعلقة بتطوير المرافق الرياضية وتجهيز الملاعب ومتابعة استعدادات فرق أندية المدينة وتدريباتهم استعداداً للموسم الرياضي الجديد، شاكراً البلدية على حسن الاستقبال، ومؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق بين النادي والبلدية باعتبارها حاضنة النشاط الرياضي في خان يونس.

