وزارة المالية تعزز تعاونها مع نقابة المحاسبين

غزة- الرأي

استقبلت الإدارة العامة للجمارك والمكوس بوزارة المالية وفداً رفيعاً من نقابة المحاسبين للاطلاع على طبيعة الجمارك في المعابر الحدودية وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة القضايا التي تهم كلا الطرفين.

ونظمت الإدارة العامة للجمارك جولة تفقدية مع الوفد الزائر للاطمئنان على العاملين من المحاسبين في المعابر الحدودية في ظل جائحة كورونا.

وشارك بالجولة المدير العام للإدارة اياد بكرون ومدراء الجمارك في المعابر جمال الزيان، أحمد المصري، وأحمد حمد في حين ضم وفد نقابة المحاسبين كلاً من نقيب المحاسبين زيد بسيسو وكل من أعضاء مجلس إدارة النقابة المركزي محمد دهليز وهيثم السك وتوفيق نبهان وعبد ربه أبو هداف ومحمد قريق

وأشاد نقيب المحاسبين زيد بسيسو بعمل موظفي وزارة المالية بالمعابر الحدودية وتحملهم المخاطر لخدمة المواطنين وخاصة في ظل جائحة كورونا العالمية، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة المالية لإتاحة الفرصة للقيام بالجولة داخل المعابر وما تقدمه من تسهيلات للمحاسبين والمخلصين الجمركيين في المعابر.

بدوره ثمن بكرون دور النقابة في خدمة المحاسبين والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن موظفي وزارة المالية يعلمون ليل نهار وفي كل الظروف لتسهيل دخول البضائع والمسافرين عبر المعابر حسب الأصول المعمول بها خصوصاً إجراءات منع تفشي فايروس كورونا.

وقدمت النقابة هدية رمزية للعاملين في المعابر عبد عن مسلتزمات التعقيم والوقاية الشخصية، داعية إلى ضرورة التزام الموظفين والمواطنين بإجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.