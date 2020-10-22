بلدية النصيرات تعتمد آليات عمل جديدة لجمع وترحيل النفايات

الوسطى- الرأي

عقد رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري بحضور عضو المجلس البلدي أ. نبيل الصالحي، مع مدير عام مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في الجنوب د. علي برهوم، أمس الأربعاء اجتماعا لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في جمع وترحيل النفايات.

وجاء اللقاء بحضور كلا من مدير بلدية النصيرات م. محمد مغاري، ورئيس قسم الصحة والبيئة في البلدية م. علي الهباش، ورئيس قسم محافظتي خان يونس والوسطى بمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة م. وسام أبو جلمبو، و م. محمد صيام من المجلس.

وأبدي د. برهوم تعاونا كبيرا لتعزيز واقع النظافة وتذليل كافة العقبات للعمل داخل نفوذ النصيرات فيما يتعلق بجمع وترحيل النفايات، وتوفير وتوزيع الحاويات سعة 1 كوب و4 كوب داخل النصيرات وفق الحاجة والخطة المعدة من قبل البلدية.

وأوضح عضو المجلس البلدي أ. نبيل الصالحي أنه تم دراسة الواقع البيئي في النصيرات، والحاجة للارتقاء بمستوى النظافة وآليات جمع وترحيل النفايات بما يحافظ على الصحة العامة.

وذكر أنه سيتم العمل على الاستغناء عن مكب النفايات المؤقت بجوار وادي غزة والمكبات العشوائية الأخرى، والاعتماد على حاويات الـ4 كوب وتوزيعها داخل أحياء النصيرات، بما يعمل على تسهيل وسرعة العمل، مؤكدا على الحاجة المُلّحة لحاويات الـ4 كوب، لتحقيق الهدف الأسمى بأن تكون النصيرات نظيفة خالية من المكبات العشوائية.

وأكد رئيس بلدية النصيرات على أن خطة توزيع الحاويات والعمل بها، ستخضع للتقييم والمتابعة المستمرة بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة.

وفي سياق منفصل، اتفقت بلدية النصيرات مع وكالة الغوث على آلية عمل جديدة لجمع وترحيل النفايات من شارع أبو بكر الصديق، وتقسيم العمل بنظام الفترتين بحيث تقوم وكالة الغوث على جمع وترحيل النفايات في الفترة الصباحية من الساعة 6 ص حتى الساعة 9 ص، وإزالة الحاويات من الشارع، بينما تعمل بلدية النصيرات في الفترة المسائية من الساعة 2م حتى الساعة 6م.

وطالبت بلدية النصيرات أهالي النصيرات وأصحاب المحلات التجارية بعدم إلقاء النفايات على امتداد شارع أبو بكر الصديق، والالتزام بأوقات العمل المعمول بها، مؤكدة على أن من يخالف سيعرض نفسه للمخالفة والمساءلة القانونية.

