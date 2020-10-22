"التنمية" توزع كراسي كهربائية متحركة على ذوي إعاقة

غزة- الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الأحد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة السمع والبصر للتأهيل المجتمعي، في توزيع سكوترات كهربائية على مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى في قطاع غزة بتبرع كريم من فاعلات خير في دولة قطر.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمت في استراحة الموائمة للاشخاص ذوي الإعاقة على شاطئ بحر غزة، بحضور كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، ومدير عام الرعاية الاجتماعية د. محمد العرعير، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د.حسام الدجني، ومدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ا. غسان فلفل، والمدير التنفيذي لجمعية السمع والبصر أ. فادي ابو اسعيد ، ولفيف كبير من ذوي الإعاقة المستفيدين من المشروع وذويهم.

و أكد حمد، أن هذا المشروع من المواقف المشرفة والعظيمة التي تعكس تلاحم أبناء الشعب الفلسطيني في كل الظروف وتترجم الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن اللحمة والوحدة ، لافتا إلى أن ذوي الإحتياجات الخاصة جزء من المجتمع يتطلب منا كل رعاية واهتمام ومسئولية ، ووزارة التنمية الاجتماعية توليهم اهتماما خاصا وتحاول أن تقدم لهم كل الاحتياجات خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة.

وتقدم حمد بالشكر الكبير لكل من ساهم في خدمة هذه الشريحة ، مبينا انه تم وفي وقت سابق تم تشكيل لجنة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة لفلترة الأسماء واختيار المستحقين بمهنية وشفافية وفق المعايير والمواصفات.

وفي سياق حديثه أوضح حمد أنه في حال توفرت مشاريع أخرى لن تقصر الوزارة في ذلك.

وفي كلمة لهم شكر ذوي الاحتياجات الخاصة كل المبادرات التي لها أثر كبير في المساهمة الفاعلة لخدمة ذوي الإعاقة .