وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتسلم من الحركة النسائية أجهزة ماسح حراري وكالة الرأي الفلسطينية الشق المدني بالداخلية يجري أكثر من 100 مسحة لفحص كورونا لموظفيه وكالة الرأي الفلسطينية "الإفتاء": الزيارات التطبيعية للأقصى لا تختلف عن اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" توزع كراسي كهربائية متحركة على ذوي إعاقة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تعتمد آليات عمل جديدة لجمع وترحيل النفايات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: مكتب المراقب العام يواصل جهوده الرقابية على الأجهزة الأمنية والشرطية وكالة الرأي الفلسطينية "مزارعو المناطق الشرقية"..بين طلقات الموت يزرعون الحياة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تعزز تعاونها مع نقابة المحاسبين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع نادي اتحاد خان يونس البلدي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تركيب مصابيح إنارة في منطقة الشيخ عِمري في حي "السطر "
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع مؤسسة السمع والبصر للتأهيل المجتمعي

"التنمية" توزع كراسي كهربائية متحركة على ذوي إعاقة

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:34

غزة- الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الأحد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة السمع والبصر للتأهيل المجتمعي، في توزيع سكوترات كهربائية على مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى في قطاع غزة بتبرع كريم من فاعلات خير في دولة قطر.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمت في استراحة الموائمة للاشخاص ذوي الإعاقة على شاطئ بحر غزة، بحضور كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، ومدير عام الرعاية الاجتماعية د. محمد العرعير، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د.حسام الدجني، ومدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ا. غسان فلفل، والمدير التنفيذي لجمعية السمع والبصر أ. فادي ابو اسعيد ، ولفيف كبير من ذوي الإعاقة المستفيدين من المشروع وذويهم.

و أكد حمد، أن هذا المشروع من المواقف المشرفة والعظيمة التي تعكس تلاحم أبناء الشعب الفلسطيني في كل الظروف وتترجم الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن اللحمة والوحدة ، لافتا إلى أن ذوي الإحتياجات الخاصة جزء من المجتمع يتطلب منا كل رعاية واهتمام ومسئولية ، ووزارة التنمية الاجتماعية توليهم اهتماما خاصا وتحاول أن تقدم لهم كل الاحتياجات خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة.

وتقدم حمد بالشكر الكبير لكل من ساهم في خدمة هذه الشريحة ، مبينا انه تم وفي وقت سابق تم تشكيل لجنة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة لفلترة الأسماء واختيار المستحقين بمهنية وشفافية وفق المعايير والمواصفات.

وفي سياق حديثه أوضح حمد أنه في حال توفرت مشاريع أخرى لن تقصر الوزارة في ذلك.

وفي كلمة لهم شكر ذوي الاحتياجات الخاصة كل المبادرات التي لها أثر كبير في المساهمة الفاعلة لخدمة ذوي الإعاقة .

121777077_954920701662244_4290883479059020074_n التنمية الاجتماعية توزع 122030812_954920574995590_8682699855498781088_n بالصور|التنمية الاجتماعية توزع كراسي كهربائية متحركة لذوي الإعاقة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟