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هنية يعلن عن تكريم بطل الكأس وافتتاح ملعب فلسطين بعد تطويره

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:56

هنية يعلن عن تكريم بطل الكأس وافتتاح ملعب فلسطين بعد تطويره
هنية يعلن عن تكريم بطل الكأس وافتتاح ملعب فلسطين بعد تطويره

غزة- الرأي

أعلن  عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن موعد حفل تتويج فريق شباب رفح بطل كأس فلسطين لكرة القدم.

ونوه هنية،  صباح اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيقدم مكافأة البطل بقيمة مالية قدرها 5.000 دولار وذلك ضمن فعاليات افتتاح ملعب فلسطين بعد تطويره، وذلك يوم الجمعة القادم في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف هنية، إن إجرائات حفل افتتاح تطوير ملعب فلسطين وتكريم نادي شباب رفح ستتم حسب الاجرائات الاحترازية الصحية لتجنب تفشي فايروس كورونا، متمنياً التوفيق لمنظومتنا الرياضية في انطلاق الموسم الجديد.

كما وأعرب هنية، عن تهانيه للأمة الإسلامية ولجماهير شعبنا الفلسطيني والأسرة الرياضية بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنياً السلامة لكافة أبناء شعبنا في ظل تفشي فايروس كورونا في الوطن.

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