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المواصلات تستأنف عمل لجنة فحص المركبات المزيفة

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:40

المواصلات تستأنف عمل لجنة فحص المركبات المزيفة
المواصلات تستأنف عمل لجنة فحص المركبات المزيفة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن استئناف عمل لجنة فحص المركبات المزيفة بعد انقطاع دام أكثر من شهرين منذ اعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة جراء انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في دائرة ترخيص شمال غزة بحضور رئيس اللجنة م. رامي عقل وأعضاء اللجنة ممثلا بكلا من أ. ياسر المغني و أ. اياد البهتيمي.


وأكد عقل أن اللجنة أصدرت تعليماتها للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا ضمن برتوكولات وزارة الصحة عند إحضار مركباتهم للفحص.


وقال إن عودة عمل اللجنة جاء بناءً على تعليمات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ حتى يتسنى للمواطنين استكمال معاملاتهم الخاصة بمركباتهم لدى دوائر الترخيص.

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات ومنذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس داخل قطاع غزة تسعى إلى تسهيل معاملات المواطنين لديها.
 

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