وزارة التعليم تطلق أسبوع المكتبات عن بعد

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي - الإدارة العامة للتقنيات التربوية ودائرة المكتبات، أسبوع المكتبات بعنوان "مكتباتنا توحدنا وفلسطين تجمعنا".



وينفذ الأسبوع من خلال تواصل أمناء مكتبات المدارس الحكومية مع الطلبة عن بُعد بواسطة الصفوف الافتراضية ومنصات التواصل الاجتماعي وصفحات المدارس، حيث يرسل الطلبة موضوعاتهم وفيديوهاتهم المتنوعة.



وأوضح مدير عام التقنيات التربوية الدكتور أحمد أبو ندى أن الوزارة ورغم جائحة كورونا اهتمت بتنفيذ خططها الهادفة ومنها ما يتعلق بتشجيع الطلبة على القراءة والوصول لهم في بيوتهم من خلال أنشطة مكتبية و عدة برامج أبرزها أسبوع المكتبات.



بدوره، قال مدير دائرة المكتبات الأستاذ ماجد لولو، إن الأسبوع شهد تفاعلاً كبيراً من الطلبة من غزة والضفة، ولقاءات بين أمناء ومختصين في المكتبات من الضفة وغزة ، حيث حرصنا أن تكون المشاركات من جميع أرجاء الوطن انسجاماً مع شعارنا" مكتباتنا توحدنا وفلسطين تجمعنا".



وبين لولو أن الأنشطة المنفذة متنوعة منها : عرض ملخص لكتاب، هيا نقرأ، تلخيص قصة ، كتابة السيناريو ، تمثيل قصة من خلال صور متحركة ، مسابقة ثقافية ، تأليف قصة جماعية من الطلبة ، الحكواتي، مسابقة لأولياء الأمور لتعزيز أبنائهم، تقديم معلومات حول قضية الأسرى ، تقديم معلومات عن فلسطين ومدنها وقراها واللاجئين والشهداء والجرحى، لقاء مع أسرى وشعراء وأدباء عن بُعد .

